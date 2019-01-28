蘋果著名分析師料　第2季iPhone出貨量將優預期　股價再跌風險降

蘋果公司著名分析師﹑天風國際分析員郭明錤於報告內指出，維持今年iPhone出貨量為1.88至1.92億部的預測，而目前市場共識的1.6至1.8億部出貨量已明顯較該行預測低，認為蘋果及大部份其供應鏈股已普遍反映相關利淡因素。同時在2019年第二季或較市場共識為佳情況下，相信蘋果及其供應鏈股股價再下跌風險有限。

按該行調查，隨著iPhone減價及推出換機方案後，有助改善非中國市場需求，惟對中國市場需求貢獻有限；又預期在今年第2季，iPhone出貨量將持平為3,400至3,700萬部，較市場共識的3,000至3,500萬部為高。縱使按年回落14%，可是已較今年首季下調29%有明顯改善。

將今年首季iPhone出貨量預測下調

該行預期在今年首季，iPhone的預測出貨量由3,800至4,200萬部，降至3,600至3,800萬部，與新機款在中國及新興市場需求不如預期有關。

該行亦預期在今年第3季，iPhone出貨量介乎4,400至4,600萬部；第4季出貨量介乎6,700至7,100萬部。

郭明錤指出，縱使產品在中國市場佔比下跌，假設蘋果持續推出換機方案，與中美貿易戰不再惡化，相信下半年iPhone出貨量在換機方案及在歐洲市佔率提升等因素影響，將會持平。