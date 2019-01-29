【華為風波】澳洲電訊商TPG移動網絡計劃觸礁　稱因政府封殺華為

美國政府正式宣布起訴華為及公司副董事長兼首席財務官孟晚舟，早前歐美多國亦相繼出招封殺華為5G設備，當中澳洲政府早於去年8月已下令，禁止國內電訊商使用華為5G設備。計劃併入長和系的澳洲電訊商TPG Telecom宣布，由於政府禁令，將終止推出移動網絡的計劃。

稱選用華為因較易升級至5G

TPG Telecom指出，早前公司選擇華為作為網絡設備供應商，原因是該公司能提供一個更簡單的5G升級方案，但由於去年澳洲政府宣布禁用華為設備，現時要升級至5G已不可行。但集團預期，今次事件並不會影響今年的財務預測。

根據公告，TPG已就建設移動網絡投資約1億澳元（約5.6億港元），並為1,500個基站進行採購，又擬進一步投資3000萬澳元（約1.69億港元）。該公司早前宣布計劃斥資10億美元（約78.4億港元）拓展旗下移動網絡，目標是晉身當地第4大營運商。此前TPG主要針對零售及商業客戶提供寬頻服務。

TPG Telecom去年與長和（0001）旗下的Vodafone和記澳洲（Vodafone Hutchison Australia）達成合併協議，Vodafone和記澳洲將持有新公司50.1%股份，但現時交易尚未完成。