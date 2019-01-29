發改委出招　促汽車及家用電器消費　

中國發改委與相關部門發布《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案》，提出多項措施促進汽車及家用電器消費，以及加快推出 5G 商用牌照等。

促進汽車及家電消費 二手車銷售減稅

方案將促進汽車消費，包括有序推進老舊汽車報廢更新、持續優化新能源汽車補貼結構、加快繁榮二手車市場等。其中二手車銷售將落實適用銷售舊貨的增值稅政策，依照3%徵收率減按2%徵收增值稅。

當局將支持綠色及智慧家電銷售，促進家電產品更新換代，有條件的地方可對消費者交售舊家電（冰箱、洗衣機、空調、電視機、抽油煙機等）並購買新家電產品給予適當補貼。

加快推出 5G 商用牌照 升級資訊消費

同時，發改委宣佈擴大升級資訊消費，加快推出 5G 商用牌照。支援有條件的地方建設資訊消費體驗中心。推動開展資訊消費體驗周、城市行、技能培訓等各類活動，推廣典型案例經驗，培養資訊消費習慣。

為滿足農業轉移人口市民化的住房需求，局方會加快發展住房租賃市場，將符合條件的農業轉移人口納入住房保障範圍，支援部分人口淨流入、房價高、租賃需求缺口大的大中城市多管道籌集公租房和市場租賃住房房源，將集體土地建設租賃住房作為重點支援內容。

汽車股受壓 長城吉利跌6%

雖然已推出新措施以刺激汽車消費，但是今早汽車股卻並無因而受惠之餘，更紛紛向下。長城汽車（2333）跌6.07%，報5.11元；吉利汽車（0175）跌6.06%，報12.4元；廣汽集團（2238）跌5.23%，報8.33元；華晨中國（1114）跌2.97%，報7.18元。