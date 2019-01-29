【中午收市】恒指下滑163點　汽車家電股回吐　長汽挫4.8%

撰文：鄭寶生
最後更新日期：
港股早段下滑，恒指中午收報27413點，下跌163點；國指收報10819點，下跌62點。成交額509億元。
吉利下滑4.8% 創維數碼亦跌4.1%
發改委表示要促進汽車及家電消費，但汽車股高位回吐。長汽（2333）收報5.18元，下跌4.8%；吉利（0175）收報12.56元，下跌4.8%；廣汽（2238）收報8.45元，下跌3.9%；比亞迪（1211）收報46.1元，下跌1.8%；東風（0489）收報8元，下跌1.7%。
同樣地家電股亦在高位受壓，創維數碼（0751）收報2.33元，下跌4.1%；TCL電子（1070）收報3.7元，下跌2.4%；海信家電（0921）收報7.59元，下跌1.3%；海爾電器（1169）收報21.2元，下跌1.6%。
次季生產5G產品 通達爆上19.5%
通達（0698）次季將會小量生產5G產品，收報0.92元，上升19.5%。
康大食品（0834）控股權或易手，收報0.94元，上升88%。
通達第2季將會小量生產5G產品，股價逆市勁升，今早高見0.93元的1個月新高。（路透社）
中國人壽下跌2.6% 中海油亦挫3.4%
其他股份方面，中國生物製藥（1177）收報6.17元，上升2.8%；銀娛（0027）收報51.15元，上升0.7%；中國海外（0688）收報28.05元，下跌1.1%；中國人壽（2628）收報19.08元，下跌2.6%；中海油（0883）收報12.6元，下跌3.4%。
中國A股早段受壓，上證半日收報2583點，下跌13點；深證收報7524點，下跌65點。
日股半日收報20448點，下跌200點。