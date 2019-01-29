BCT銀聯料港股年中起反彈　全年或錄高單位數升幅

環球股市去年劇震連連，打工仔的「隱形荷包」強積金（MPF）亦蝕到出血，惟今年以來，股市開始逐步回升。BCT銀聯投資總監夏卓華預料，目前港股估值吸引，恒指全年或可錄得高單位數升幅。

去年恒指大跌逾一成

夏卓華出席記者會時指，去年恒指全年跌幅高達13.6%，港股估僅已轉趨吸引，只要企業盈利維持穩定，將有望企穩反彈。雖然內地經濟出現放緩迹象，但中央有意加大財政政策及貨幣政策刺激力度，對中港股市有利。

他認為，由於中美貿易談判、英國脫歐等外圍重點事件均於上半年發酵，估計恒指於3至5月表現較差，並於下半年站穩陣腳展開反彈，全年「埋單計數」恒指將錄得高單位數至低雙位數升幅。

夏卓華（左）認為，美股受中美貿易戰影響，歐股亦受英國脫歐等因素左右。（文顥宗攝）

至於歐美股市表現，夏卓華認為美國企業增長回軟、中美貿易戰等因素將對美股構成壓力，而歐股雖然估值低廉，但受英國脫歐、歐洲議會等因素左右，故此對兩個市場取態均為中性。

料強積金收費仍有下調空間

近年強積金管理費水平陸續下調，積金局主席黃友嘉指，過去11年強積金平均基金開支比率已減少約27%至1.52%。BCT銀聯董事總經理及行政總裁劉嘉時認為，隨着公司推進電子化及無紙化，基金收費長遠仍有下調空間。但她直言，由於公司正密鑼緊鼓籌備「積金易」（eMPF），而當中所涉成本均不會轉嫁予客戶，故此短期內減價空間有限。

劉嘉時又指，公司積極鼓勵強積金成員採用數碼平台管理MPF，其網上平台去年有7成人可自助完成資產轉移過程，較2015年高出3成；透過該平台整合帳戶的成員數目亦大增9倍，轉入資產增加13倍。