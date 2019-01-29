因美國玩具反斗城倒閉　去年美國玩具銷量下降2%　終止四年升幅

玩具反斗城（Toys R Us）去年申請破產保護，美國全線店舖宣佈結業，連帶影響去年美國玩具行業的銷量。市場研究公司NPD Group調查顯示，去年美國消費者在玩具上花費216億元（美元‧下同），低於2017年的220億元，按年減少2%，打破過去連續4年的增長。

NPD集團副總裁兼行業顧問Juli Lennett指出，去年玩具反斗城清盤後，市場對玩具行業的走向進行大量猜測，其中有人認為銷量會錄得兩位數字的跌幅。考慮到行業變化，他認為2%跌幅的表現仍屬「穩健」，因玩具反斗城在6月關店前，佔總玩具行業銷售額10%至15%。

去年玩具反斗城申請破產保護，關閉美國全線店舖，以及部分海外店舖。（路透社）

報告指出，雖然去年玩具反斗城結業牽動人們的緬懷情緒，推動上半年玩具銷售增長7%，但仍不足以推動整年銷量。

Jefferies分析師Stephanie Wissink分析道，NPD數據反映玩具銷售在去年第4季下降6%，並建議其餘玩具零售商盡快填補玩具反斗城留下的35%市佔率。雖然百貨公司沃爾瑪（Walmart）及Target在過去的假日季節已擴張玩具貨架，但貨架減少仍影響絨毛玩具、建築積木和運動玩具等的銷售。

據《紐約郵報》報道，玩具反斗城雖然關閉了美國分店，但數位前高層正積極與玩具製造商聯繫，討論重新推出品牌的可能性。