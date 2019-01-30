恒隆地產去年基本純利按年跌26%至40.93億元　派末期息58仙

恒隆地產（0101）公布去年全年業績，股東應佔基本純利為40.93億元，按年下跌26%，每股盈利 1.8元，派末期息58仙，全年共派息75仙，按年不變。

公司又指出，去年全年股東應佔純利為80.78億元，按年跌1%。

期內，總收入按年跌16%至94.08億元，總營業溢利為68.22億元，按年跌14%，主要受到物業銷售收入大削64%至12.27億元所拖累。

去年內地物業組合租金收入增長7%

恒隆地產指出，去年來自租賃物業總收入為81.81億元，按年增加5%，其中內地物業組合錄得收入為42.44億元，按年增長7%，香港物業組合收入增幅為3%至39.37億元。

公司又指出，截至去年底在內地8個商場項目出租率介乎79%至99%，而3個辦公室項目出租率介乎86%至95%。

香港物業組合方面，商舖出租率為95%﹑辦公樓及工業物業出租率為94%，住宅及服務式寓所出租率為85%。

投資物業總值1367億元

恒隆地產表示，截至去年12月底，投資物業總值1,366.76億元。2018年錄得整體重估收益港幣 41.70 億元，估值按年增長 3%。香港和內地的物業組合分別錄得重估收益38.52億元及3.18億元。

恒隆地產在內地有多個項目，指出目前資本承擔總額為350億元，相信包括昆明及武漢等多個項目將於數年時間分期完成。憑藉經常性收入的穩固基礎以及充裕的財務資源，能夠滿足該等項目的資金需求以及把握進一步增長的機遇。

公司又指出，在香港業務方面，計劃重建牛頭角淘大工業村；又指出已持有該物業接近 85%的權益，並已於 2017 年 12 月向土地審裁處遞交強制拍賣該物業餘下權益的申請。

恒隆地產表示對香港及內地物業租賃市場仍抱持審慎樂觀態度，預期香港及內地現有的物業可望實現可持續增長，未來公司會繼續關注、緊貼或引領客戶趨勢，在體驗內容及傳統零售之間取得平衡，以提升客流量及收入。

恒隆集團去年純利按年減少21%

另外，恒隆地產母公司恒隆集團（0010）亦公布去年全年業績，股東應佔基本純利為26.31億元，按年減少21%。計入物業重估收益後，股東應佔純利下跌1%至52.85億元，每股盈利3.88元，派末期息61仙，全年共派息80仙，按年不變。

集團總收入減少15%至100.15億元；總營業溢利減少13%至72.49億元。