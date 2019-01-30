亞馬遜成全球品牌價值之王　高達1879億美元　有間中資亦入十大

每年首季又是多項排名榜公布時間。《Brand Finance》公布2019全球品牌500強報告，一如去年，榜首三強仍是美國科技企業，亞馬遜﹑蘋果及Google分別為名單上的狀元﹑榜眼及探花。至於成功上演強者回歸的微軟，則排名第4，即在名單中的前4名，全為美國科技企業。

那麼上述的美國科技企業品牌價值有多高？亞馬遜的品牌價值竟高達1,879億元（美元‧下同），按年增加24.6%，並且拋離第2名的蘋果343億元，而蘋果本身的品牌價值已達到1,536億元，反映出亞馬遜的品牌價值何等驚人。

貝佐斯與太太離婚，或會對亞馬遜的品牌價值減少100億美元。（視覺中國）

Walmart在品牌價值榜排名首次跌出十大

不過該機構亦指出，早前亞馬遜創辦人兼行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）高調地宣布離婚，並有機會導致股東架構出現調整，這將會引致100億元的品牌價值損失。

至於Google及微軟去年品牌價值均有進帳，分別增加18.1%及47.4%。至於擁有逾20億用戶的Facebook，在全球品牌價值榜中排名第7，品牌價值為832.02億元，按年增加8.7%，看來並無受到連串負面消息影響。

至於曾位列榜首的美國零售商Walmart，其排名為第11名，首次跌出十大。

微信去年品牌價值勁升126%，排名高於騰訊。（視覺中國）

工行排首次位列十大

來自中國的企業在榜上的排名亦有提高。其中工商銀行（1398）首次打入十大，排名第9；另一大型中資銀行建設銀行（0939），品牌價值排名升至第11名。近期成為新聞焦點的華為，其排名提高了13位至第12名，品牌價值增加63.7%至622.78億元。

較為特別為騰訊控股（0700）及旗下的即時通訊軟件WeChat。縱使騰訊為香港股王，其品牌價值亦按年增加21.9%，可是其品牌價值仍及不上WeChat，該即時通訊軟件去年品牌價值排名提升了27位，品牌價值按年大增126.2%至507.07億元。難道是消費者心中只有WeChat而忽略了騰訊？不知騰訊主席馬化騰，看到有關排名會有何感想？

愛奇藝去年品牌價值勁升326%，為眾多品牌中，升幅之冠。（視覺中國）

那麼WeChat去年品牌價值勁升120%，應是全年品牌價值升幅之冠。不，原來去年有品牌，其品牌價值暴增了超過3倍。猜猜是哪一間？一間相信不少讀者在收看網上視頻或劇集總會用到。Netflix？不是，是愛奇藝，去年品牌價值大增326%。