財務匯報局修訂條例獲立法會通過　將直接監管上市公司核數師

立法會三讀通過財務匯報局修訂條例草案，財匯局將接手上市公司核數師的監管工作。財匯局主席黃天佑表示歡迎立法會通過該項草案，相信有助填補本港投資者保障的長期缺口。香港會計師公會則指，將確保監管工作順利移交。

財匯局發表聲明指，草案通過後該局將成為香港唯一的獨立核數師監管機構，直接行使查察、調查及紀律處分上市實體（PIE）核數師的權力，亦將監察會計師公會履行對上市實體核數師的註冊、專業道德、審計及核證準則及專業進修規定的職能。

主席黃天佑稱獨立監管屬必需

財匯局主席黃天佑表示，本港有超過2,200家上市實體，市值超過30萬億元，因此絕對需要一個獨立的核數師監管制度，以鞏固香港作為國際金融中心的聲譽。財匯局行政總裁衛皓民則稱，局方正積極優化營運架構，包括制定政策和指引，以履行擴大後的職能。

目前上市公司核數師的監管工作由會計師公會肩負，修例正式實施後將交由財匯局接手。會計師公會回應指，將與財匯局緊密合作，確保局方做好準備以履行新的監管責任，並將致力確保交接過程順暢。

財經事務及庫務局副秘書長（財經事務）吳靜靜去年底指出，期望《條例》能於今年8月1日後盡快實施。財經事務及庫務局局長劉怡翔今日出席立法會時則承諾，條例正式實施前，將與會計業界商討局方行使權力的指引。