數碼通建議政府檢視政策　籲頻譜費應降至合理水平

電訊業競爭激烈，數碼通（0315）行政總裁葉安娜指出，公司成本壓力正不斷上升，新一輪頻譜續期大幅提升固定成本，又指香港頻譜成本比其他城市貴，會阻礙香港發展成智慧城市。她再次提議政府檢視政策，將頻譜費降至合理水平，讓業界在其他方面多作投資。另外，她指出，公司計劃2年後擴展頻譜組合，加強室內覆蓋及網絡表現。

即使5G進入商用 公司網絡投資額不會大增

科技總裁鄒金根指，政府提供26GHz及28GHz頻譜予業界使用，公司對此亦有興趣，但有關頻譜屬高頻段，對整體5G網絡並非最關鍵。相信今年市場會有較多5G技術測試，明年進入商業階段。不過，即使5G進入商用階段，公司網絡投資額亦不會大幅增加。

對於華為事件會否對公司帶來影響，鄒金根指，公司並無既定前設不採購任何一間廠家設備，對5G設備合作夥伴持開放態度。

會計准則改變 致服務收入跌7%

對於期內客戶人數增長12%，惟服務收入跌7%，財務總監陳啟龍解釋，因為會計準則改變，令出機上台的收入都由服務收入撥至手機銷售所致。如果用舊會計准則，服務收入按年升1%。

數碼通截至上月底止，平均每月每戶收入（ARPU）為227元，按以往會計準則計算，ARPU按年跌近5%至250元。陳啟龍認為，ARPU的重要性愈來愈低，亦要考慮客戶人數變化。如果ARPU增長，但客戶人數下跌，導致服務收入減少，對公司亦不是好處。