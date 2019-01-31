【中午收市】恒指曾收復28000點　半日升334點　濠賭股跑出

撰文：張偉倫
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港股今早曾突破28000點﹗聯儲局主席鮑威爾發出鴿派言論，有助刺激投資者信心，大市高開後升幅曾擴大至逾300點，高見28010點。
恒生指數中午收市報27977點，升334點；國企指數中午收市報11059點，升162點，成交額643億元。
濠賭股及手機設備股上揚
濠賭股為今早獲投資者追捧的行業，銀河娛樂（0027）升3.7%，中午收市報53元，金沙中國（1928）升3%，中午收市報37.1元，永利澳門（1128）升3.9%，中午收市報18.68元。
手機設備股亦上揚，舜宇光學（2382）升3.7%，中午收市報77.4元，瑞聲科技（2018）升1%，中午收市報48.4元，信利國際（0732）升1%，中午收市報1.04元。
地產股在聯儲局放鴿帶動下上揚，新世界發展（0017）曾創1年新高，高見12.26元，中午收市報12.24元，嘉里建設（0683）升1.1%，中午收市報32.25元，長實集團（1113）升0.3%，中午收市報65.6元。
其他藍籌股方面，領展房產基金（0823）升1.4%，中午收市報86.25元，騰訊控股（0700）升1.2%，中午收市報348.4元，滙豐控股（0005）升0.8%，中午收市報66.85元。