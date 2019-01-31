耀才許繹彬：恒指上望3萬點　惟特朗普未必於貿戰讓步　3月續波動

耀才證券（1428）行政總裁及執董許繹彬今日在股東會後表示，目前處於中美貿易戰的「蜜月期」，加上中央不斷放水有利大市走勢，如貿易戰繼續商談，恒指有機會續上接觸 30000點，但他提醒貿易戰後遺症仍未出現，建議投資者在局勢未明下以短線投資為主。

踏入1月大市大幅回升，許繹彬指，1個月轉好不代表環境見改善，2019年是嚴峻一年，他認為美國總統特朗普風格與過往幾個總統不同，重走大美國主義，相信未必容易在中美貿易戰讓步，如果貿易戰未有緩和，過年後3月份恒指可能再現波幅。

內地科創板的細則出台，耀才許繹彬稱，有任何新股消息或交易所推出「新玩意」，都未必能引起港投資者意欲。（區嘉俊攝）

科創板上市細則出爐未必引起市場投資新股意欲

中證監就上交所設立科創板的細則出台，提出接受未有盈利的企業上市等，問到會否影響本港新股市場，許繹彬認為本港新股主要仍視乎大市氣氛，指目前氣氛下，有任何新股消息或交易所推出「新玩意」，都未必能引起投資者意欲。

他表示，去年新股市場令人卻步，原因是突發消息太多，惟認購新股即代表資金要困住一段時間，不似在市場投資可以隨時止賺或止蝕離場。

許繹彬：繼續招聘人手及投放改善交易系統

耀才今日宣布派發近4,000萬元花紅予全體員工，與去年相若，獲發4個月至22個月花紅的有58人，佔員工兩成；獲3個月花紅以上的則佔整體員工近六成。

許繹彬指，今年耀才會續投放資源改善交易系統，亦會繼續招聘人手；分店方面，他說目前22間分舖已經遍布不同區域，但新市鎮如天水圍和將軍澳未有，會先放置宣傳車測試人流，會否增開分舖則視乎主席葉茂林取態，「若他認為可以投放，佢會做」。