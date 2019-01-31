上海市長：正研究「一城一策」長效機制　堅持嚴控高房價

據內媒《財聯社》報道，上海市市長應勇表示，上海正根據國家要求，研究制定完善樓市調控「一城一策」的長效機制，要堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，堅持嚴控高房價、高地價，在經濟增長和財政收入都要減少對房地產業的依賴，穩地價、穩房價、穩市場預期。

中證監昨日就上交所設立科創板發徵求意見稿，允許未有盈利、紅籌、同股不同權的新經濟企業上市。應勇指，設立科創板可推動上海金融中心和科創中心建設，上海會著力培育一大批優質的上市資源，針對上市企業的特點，做好上市企業上市前後的各項保障工作，同時優化金融科技生態環境，進一步提高資本市場對科創企業的寬容度，不斷增強服務科創企業實體經濟的能力和水平。

人行﹕推動上海成人幣基準價格形成中心

人民銀行發布《上海國際金融中心建設行動計劃》，提到明年上海基本確立以人民幣產品為主導、具有較強金融資源配置能力同輻射能力的全球性金融市場地位。屆時上海要基本形成交易、定價同信息功能齊備的多層次金融市場體系，提升人民幣產品市場規模同影響力，建設全球人民幣基準價格形成中心、資產定價中心等。

計劃又提出，要加強自貿區建設與國際金融中心建設聯動，在風險可控前提下有序推動人民幣資本項目可兌換，同時擴大人民幣跨境使用；支持中國外匯交易中心、上海證券交易所、中國金融期貨交易所等機構進一步深化國際金融業務；積極吸引國際投資者在上海發行人民幣債券，充分發揮原油期貨等市場功能，擴大國際影響力，同時將上海黃金交易所打造成世界一流的綜合性黃金交易所。