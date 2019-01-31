中證監擬合併QFII和RQFII制度　放寬外資准入　擴大投資範圍

中證監就《合格境外機構投資者及人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法（徵求意見稿）》及其配套規則公開徵求意見，擬整合合格境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）制度試點。

中證監擬把QFII和RQFII制度合併，整合有關配套監管規定，形成統一的《管理辦法》和《實施規定》。境外機構投資者只需申請一次資格，尚未獲得RQFII額度的國家和地區的機構，仍以外幣募集資金投資。

當局計劃放寬外資的准入條件，並擴大投資範圍，包括：新三板的股票、債券回購、私募投資基金、金融期貨等，亦允許外資參與證券交易所融資融券交易，可參與的債券回購、金融期貨、商品期貨、期權種類將稍後公布。

擬取消「平倉線」低於130%限制

另外，中證監表示，為進一步優化融資融券業務機制，和提升證券公司自主管理能力，滬深交易所正修訂《融資融券交易實施細則》，擬取消「平倉線」不得低於130%的統一限制，交由證券公司根據客戶資信、擔保品質量和公司風險承受能力，與客戶自主約定最低維持擔保比例。

同時，擴大擔保物範圍，進一步提高客戶補充擔保的靈活性。此外，為滿足投資者對標的證券的多樣化需求，滬深交易所正在研究擴大標的證券範圍。