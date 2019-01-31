【謎網50】康健聘法證會計　就停牌相關事宜作進一步查訊及調查

自2017年11月起停牌﹑「謎網50」之一的康健國際（3886），今日發出公告，指出公司在去年2月聘用的獨立法證會計師，就停牌所產生與此有關事宜，進行的法證調查已完成，並已向獨立董事委員會報告。

公司又指出，由於近期與證監會進行溝通，獨立董事委員會已委聘獨立法證會計師，以相應對有關事宜進行進一步查訊及調查，並向董事會提出建議。公司將監察及評估有關調查的進展。

康健又指出一直如常進行業務，並繼續專注於香港經營醫療及牙醫診所﹑於香港提供醫療網絡管理業務，及第三方醫療網絡管理業務，及第三方醫療網絡管理業務﹑於內地經營醫療及牙醫診所，以及於在內地提供醫院管理服務，及就醫院管理提供顧問服務。公司亦有從事上市證券交易及物業租賃業務。

該公司又指出，誠如本月11日公布，預料去年錄得綜合溢利，而2017年則錄得7,570萬元虧損。

證監勒令康健停牌

證監會勒令康健於2017年11月27日停牌，與證監會認為（其中包括）公司於2016年9月7日刊發，截至2016年6月底的中期報告﹑2017年4月刊發的2016年年報，含有重大失實﹑不完整及或錯誤引導資料。

公司董事會於同年12月18日，成立獨立董事委員會，就獨立調查源於或涉及決定的事宜及事項，就應採取合適行動向董事會提供推薦建議，致力達到恢復買賣。