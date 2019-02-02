全球最大啤酒生產商百威英博傳正研究分拆亞洲業務來港上市

外電報道，全球最大啤酒生產商百威英博（Anheuser-Busch InBev NV）計劃分拆亞洲業務上市，現已選定摩根大通（JPMorgan）及摩根史丹利（Morgan Stanley）研討相關事宜，並正考慮於香港掛牌。

集資額或僅略低於小米

彭博引述消息人士指，百威英博考慮將亞洲業務分拆至香港上市，但現時尚未作出最終決定，目前集團正考慮引入更多投行，以協助籌備上市。百威英博回應彭博查詢時指，集團一直探討如何提升業務及長期增長，並對亞太區的市場潛力感到興奮。

消息人士早前指出，百威英博給予其亞洲業務高達700億元（美元‧下同，約5,460億港元）的目標估值，集資額將不低於50億元（約390億港元），僅略低於小米（1810）去年集資額54億元（約420億元）。報道指，百威英博積極研究分拆，是為減輕集團於連串收購後的債務負擔。

根據資料，百威英博為全球最大啤酒生產商，擁有百威、Stella Artois、Corona、Becks、哈爾濱啤酒等著名品牌。集團現時於比利時上市，市值高達1,316億元（約1.02萬億港元），去年亞太區為集團貢獻逾23億元（約179億港元）收入，佔其總銷售收入約17%。