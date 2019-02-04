【收市總結】狗年收爐恒指升59點　格林國際爆上133%攞尾彩

財經快訊
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港股狗年最後交易日只有半日市，祝各位讀者新一年豬籠入水 。恒指收報27990點，上升59點；國指收報11036點，下跌27點。成交額441億元。

總結狗年，恒指下跌3125點，跌幅約10%。

先施勁升15.5%　香港國際建投跌5.9%

格林國際（2700）溢價配股興主席妻子，收報0.114元，上升132.7%。

早前公布商討架構重組的先施（0244）收報0.335元，上升15.5%。

出售最後一幅啟德地皮的香港國際建投（0687）收報2.25元，下跌5.9%。

友邦彈上3.6%冠藍籌　貓眼娛樂收14.64元

友邦（1299）營銷擴展至天津及石家莊，收報72.45元，上升3.6%，是最強勢藍籌。

貓眼娛樂（1896）首日上市，收報14.64元，較上市價14.8元低1.1%。

蒙牛上漲24.3元　石藥逆市跌1.6%

其他股份方面，蒙牛（2319）收報24.3元，上升1.9%；領展（0823）收報86.7元，上升1.8%；舜宇（2382）收報78元，上升1.3%；潤地（1109）收報29.85元，下跌1.6%；石藥（1093）收報13.4元，下跌1.6%。

日股半日收報20897點，上升109點。

再次恭祝各位新年快樂，身體健康。

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