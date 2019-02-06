Alphabet季績勝預期　但開支過高拖累股價受壓

Google母公司Alphabet公布去年第4季度財報，淨利潤近90億（美元‧下同），前年同期為虧損30.2億元，但當時有稅務撥備99億元入帳。不過，期內資本開支較市場預期高25%，引起市場憂慮。

Alphabet第4季每股盈利12.77元，高於市場預期的10.86元。不計流量獲取成本（TAC）的營業收入318.4億元，按年增長22%，高於市場預期的313.3億元。廣告收入上季增長20%至326億元，符合市場預期。

Alphabet季績勝市場預期，但資本開支狂升，僅Google的開支便增長了80%。（路透社）

期內，營業利潤82.03億元，按年增長21%，但增速低於第3季的24%。市場亦關注邊際利潤率跌至21%，低於第3季的25%。另外，資本支出達到71億元，遠超市場預期約56億元，僅Google的資本支出便增長了80%。

雲端服務、Google Play等其他營業收入略高於預期。自動駕駛公司Waymo、醫療健康初創Verily、互聯網服務供應商Fiber等創新有關的押注業務收入低於預期，虧損明顯擴大。

雖然季績有令人憂慮的地方，令股價初段受壓，但Alphabet最終收市升0.9%，報1,151.87美元。