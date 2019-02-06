轉型奢侈品失敗？　Burberry前CEO將離任蘋果零售主管

蘋果iPhone上季銷量按年大跌15%，行政總裁庫克（Tim Cook）早前接受外媒專訪時，首次承認iPhone定價過高，或考慮下調iPhone售價。而不足一周時間，蘋果再作出重大宣布，零售業務主管Angela Ahrendts將於4月離職。

Ahrendts在2014年加盟蘋果，此前，她是時裝品牌Burberry的行政總裁。她上任後，蘋果逐漸向奢侈品化靠攏，iPhone售價屢創新高，去年推出的iPhone XS Max售價破萬關口。

不過，蘋果早前公布上季業績，收入下跌4.5%至843億美元，而iPhone銷量亦按年下跌15%，營收大減，反映iPhone需求放緩，消費者對售價過萬的iPhone興趣不大。

蘋果早前公布上季業績，收入下跌4.5%至843億美元，iPhone銷量按年下跌15%。（視覺中國）

Ahrendts表示，過去5年她在蘋果的工作是職業生涯中最具挑戰性的經歷，但現在已無法為蘋果作出更大的貢獻，她並未透露離職後去向。庫克表示，感謝Ahrendts過去5年付出，希望她有更佳前途。

蘋果委任另一名女將，負責人力資源的Deirdre O'Brien，接替Ahrendts兼任主理零售業務的高級副總裁。O'Brien在蘋果工作了逾30年。