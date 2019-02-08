騰訊據報與Netmarble及MBK組財團　競購韓國楓之谷2開發商Nexon

市場多次傳出騰訊（0700）參與競購韓國遊戲開發商Nexon，最新消息是，公司聯同韓國遊戲開發商Netmarble，以及私募基金公司MBK Partners，組成財團參與競購。

韓國《The Korea Economic Daily》引述投資銀行界消息報道，Nexon出售股權一事，將於2月21日初步招標。Nexon是最大遊戲開發商，騰訊是Nexon遊戲的中國分銷商，而NetMarble則是韓國第二大遊戲開發商。

Nexon有多隻大熱遊戲，包括地下城與勇士（Dungeon & Fighter），大股東早前宣布賣盤。（網上圖片）

未知財團的出資比例

NetMarble在1月已經表示，將會參與Nexon競購，以避免韓國遊戲知識產權（IP）外流。暫時未知上述財團的出資比例。

Nexon有多隻大熱遊戲，除了楓之谷系列（MapleStory）之外，還有地下城與勇士（Dungeon & Fighter）等，每年經盈溢利超過1萬億韓圜。今次公司大股東出售股權，據報連可口可樂以及著名私募基金公司KKR、TPG都有意競購。

有投資銀行界人士對《The Korea Economic Daily》稱，如果NetMarble收購Nexon，不單成為韓國最大型遊戲開發商，更會成為全球十大遊戲公司之一。