德銀提三大風險　若同時發生　十年前全球衰退將重現

美國及全球投資者要注意了。《Market Watch》引述德銀首席經濟學家Peter Hooper最新發表的報告，指出目前全球有三大潛在風險，若三者同時出現，全球經濟將會再度陷入2008年金融危機爆發後，所引發的衰退局面。

他於報告內指出，中美貿易摩擦正在升溫﹑英國最終採取硬脫歐，以及中國經濟出現硬著陸，為目前全球投資者面對的三大風險，又指出若三大潛在風險在未來數個月實現，屆時全球經濟將會面臨如10年前一樣嚴重的衰退。

三大風險同時發生機會率低於1%

他進一步指出，若中美貿易摩擦加深導致美國經濟出現輕微衰退，全球經濟增長在未來2年將放緩1個百分點。若中國經濟出現硬著陸，亦促使全球經濟放慢1個百分點。他又指出若英國最終採取硬脫歐，全球經濟增長會放慢0.5個百分點。惟他補充若事件引致意大利國債違約等事件，對全球經濟帶來的衝擊，便會加倍。

不過他預期每種風險爆發機率只有5至10%，即三者同時出現機率低於1%。就算出現最壞情況機會甚低，投資者亦要當心其中1個風險出現，會導致另外2個問題發生。

《Market Watch》亦引述其他分析師指出，中美雙方無法就貿易摩擦達成協議，對投資者而言屬非常負面消息，投資者亦難以預料中國經濟大幅放緩帶來的影響有多嚴重。