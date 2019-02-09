德銀提三大風險　若同時發生　十年前全球衰退將重現

財經快訊
撰文：
最後更新日期：

美國及全球投資者要注意了。《Market Watch》引述德銀首席經濟學家Peter Hooper最新發表的報告，指出目前全球有三大潛在風險，若三者同時出現，全球經濟將會再度陷入2008年金融危機爆發後，所引發的衰退局面。

他於報告內指出，中美貿易摩擦正在升溫﹑英國最終採取硬脫歐，以及中國經濟出現硬著陸，為目前全球投資者面對的三大風險，又指出若三大潛在風險在未來數個月實現，屆時全球經濟將會面臨如10年前一樣嚴重的衰退。

三大風險同時發生機會率低於1%

他進一步指出，若中美貿易摩擦加深導致美國經濟出現輕微衰退，全球經濟增長在未來2年將放緩1個百分點。若中國經濟出現硬著陸，亦促使全球經濟放慢1個百分點。他又指出若英國最終採取硬脫歐，全球經濟增長會放慢0.5個百分點。惟他補充若事件引致意大利國債違約等事件，對全球經濟帶來的衝擊，便會加倍。

不過他預期每種風險爆發機率只有5至10%，即三者同時出現機率低於1%。就算出現最壞情況機會甚低，投資者亦要當心其中1個風險出現，會導致另外2個問題發生。

《Market Watch》亦引述其他分析師指出，中美雙方無法就貿易摩擦達成協議，對投資者而言屬非常負面消息，投資者亦難以預料中國經濟大幅放緩帶來的影響有多嚴重。

【中美貿易戰】美媒：中國國企嚴重壓迫民企　補救或太晚
中美貿易戰再添變數　專家：日圓升勢未必太急　兌美元難升至95
【中美貿易戰】特朗普：3月1日談判期限前不會見習近平
【英國脫歐】「硬脫歐」或致英樓價挫三成　歐盟經濟難獨善其身
【英國脫歐】文翠珊再次與歐盟談判　合照全程「黑面＋怒睥Look」
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。