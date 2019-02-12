【中午收市】「摩笛」響起港交所漲3.1%　恒指倒升44點

撰文：鄭寶生
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港股今早先跌後回升，恒指中午收報28188點，上升44點；國指收報11063點，上升46點。成交額556億元。
吉利再爆上5.5% 長汽亦升4.2%
吉利（0175）1月銷售量創單月新高，收報14.5元，上升5.5%。
其他汽車股亦向上，長汽（2333）收報5.74元，上升4.2%；廣汽（2238）收報9.07元，上升4.1%；比亞迪（1211）收報49.3元，上升3.8%；東風（0489）收報8.27元，上升1.8%。
歌禮上揚6.5% 石藥上試14元水平
醫藥相關股炒上，歌禮（1672）收報6.87元，上升6.5%；金斯瑞（1548）收報13元，上升5%；石藥（1093）收報13.9元，上升5.3%；東陽光藥（1558）收報35.9元，上升5.6%；中國生物製藥（1177）收報7.04元，上升4.9%。
摩根士丹利上調目標價至340元，港交所（0388）收報249.2元，上升3.1%。
港交所今早高見250.8元的1個月新高，半日上漲3.1%，成交額高達19.33億元。（路透社）
萬洲彈升3.6% 長和逆市跌2.1%
其他股份方面，萬洲（0288）收報7.21元，上升3.6%；煤氣（0003）收報17.82元，上升1.8%；瑞聲（2018）收報50.1元，下跌1.5%；申洲（2313）收報94.7元，下跌1.5%；友邦（1299）收報73.1元，下跌1.7%；長和（0001）收報78.95元，下跌2.1%。
中國A股早段向上，上證半日收報2673點，上升19點；深證收報8024點，上升105點。
日圓回軟，日股假期後復市造好，半日收報20745點，上升412點。