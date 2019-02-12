【收市總結】恒指上升27點　港交所突破250元

港股午後波幅收窄，恒指收報28171點，上升27點；國指收報11044點，上升27點。成交額960億元。
摩根士丹利上調目標價至340元，港交所（0388）今日愈戰愈勇，收報252元，上升4.2%。
石藥勁升5.5% 東陽光藥炒上5.4%
中國國務院增加罕見病藥物的稅務優惠，醫藥相關股爆升。石藥（1093）收報13.92元，上升5.5%；東陽光藥（1558）收報35.85元，上升5.4%；歌禮（1672）收報6.78元，上升5.1%；復星醫藥（2196）收報25.8元，上升5.1%；中國生物製藥（1177）收報7.05元，上升5.1%；金斯瑞（1548）收報12.96元，上升4.7%。
內地罕見病補貼新政，刺激醫藥股跑贏大市，藍籌石藥更曾高見1個月高位14元，收報13.92元。（中新社）
吉利再漲4.4% 廣汽上揚4.7%
吉利（0175）1月銷量創單月紀錄，收報14.34元，上升4.4%。其他汽車股亦向上，廣汽（2238）收報9.12元，上升4.7%；長汽（2333）收報5.7元，上升3.4%；比亞迪（1211）收報49.05元，上升3.3%；東風（0489）收報8.28元，上升近2%。
豬肉價格回升 雨潤勁彈17.2%
內地豬肉價格回升，豬肉股雨潤（1068）收報1.36元，上升17.2%；中糧肉食（1610）收報1.78元，上升近6%。而藍籌豬肉股萬洲（0288）則收報7.25元，上升4.2%。
長和下滑1.6% 友邦下挫1.9%
其他股份方面，舜宇（2382）收報88.65元，上升1.8%；煤氣（0003）收報17.78元，上升1.6%；瑞聲（2018）收報50.25元，下跌1.2%；長和（0001）收報79.35元，下跌1.6%；友邦（1299）收報73元，下跌1.9%。
中國A股4連升，上證收報2671點，上升18點；深證收報8010點，上升91點。
日圓回軟利好出口股，日股收報20864點，勁升531點，是11個月最大升幅。