雷軍近359萬股小米A股轉換成B股　持有A股比例不變

據香港交易所（0388）披露權益網頁顯示，小米集團（1810）董事長雷軍在今年2月1日，以1換1比例，將358.7萬股A股轉換成同樣數目的B股。公司指出有關安排是促使進行股份回購註銷後，不會影響不同投票權的股份比例。

小米分別在今年1月17日﹑18及22日，分別在市場回購了614萬股﹑984.9萬股及398.2萬股B股，合共1,972.2萬股B股。在今年2月1日，小米將已回購的1,972.2萬股B股註銷。

緊隨註銷上文提及的B股後，根據上市規則第8A.21條規定，不同投票權受益人同時按比例減少在公司的不同投票權股份，以1換1比例將A股轉換成B股，以根據上市規則第8A.13條及8A.15條規定，公司的不同投票權股份比例不會上升。

有小米員工行使購股權 涉逾1200萬股B股

其實在同日合共有559.1萬股A股，以1比1比率轉換成B股，因此轉換股份後，整體A股發行數目降至66.89億股。換股後，雷軍持有42.91億股小米A股，佔整體A股發行比例維持在64.15%。

B股數目方面，除計及上文提及的換股外，當日亦有小米員工根據首次公開發售前僱員股份獎勵計劃行使購股權，涉及股份數目為1,244.4萬股，行使加權平均價為0.1798元，較當日收市價折讓98.174%。計及轉股及行使購股權後，B股數目為172.04億股。