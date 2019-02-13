【溫多娜手記】煌府母企上市派1萬個壽桃畀茶客　上面印住呢4隻字

為吸引股民關注，新股上市時就最多綽頭，將在「新正頭」上市的「煌府」母企首灃控股（1703），就同市民分享上市呢份喜悅！公司將於本周五（15日）上市當日中午12時向茶客送上1個壽桃，預計全港分店共派1萬個，送完即止。

溫多娜即刻問返首灃，佢地回應話，「壽桃為傳統節慶、生日的日子不可缺少的點心。適逢新年、情人節及集團上市誌慶，當日飲茶的客人，每位可獲1個壽桃，沒有最低消費限制，派完即止。而壽桃上更會印住『身體健康』、『福如東海』祝賀字句。」

首灃上市當日，於旗下茶樓飲茶的客人可獲一個壽桃，沒有最低消費限制，派完即止。（視覺中國）

配合分店營業時間 揀中午派壽桃

首灃以「煌府」及「煌苑」品牌在本港有20間中式酒樓，遍布港九新界。今次揀派午市客人，公司就解釋原來是因為部份分店不設早市，所以中午一齊派，預計派1萬個壽桃。據悉，每隻壽桃約二兩重，包餡為蓮蓉加蛋黃。

話時話，回想上一次有新股派禮，就要數到維達國際（3331）上市前曾將「紙巾」變「傳單」，公司在2007年6月22日起派人在每朝早上8點至10點，於中環及金鐘免費派紙巾，衝出師奶群，派給金融才俊「試用」，據悉當時日派4萬包紙巾，直到公司上市（2007年7月10日）為止。