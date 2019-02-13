【中午收市】恒指大成交升225點　手機、券商、汽車明顯向上

美國或押後向中國商品加徵關稅的期限，亞太股市繼續向上。恒指中午收報28397點，上升225點；國指收報11165點，上升120點。成交額放大至627億元。

信利爆上17.1% 小米上揚5.3%

內地多間手機製造商將會推出新機，再加上5G概念未完，手機及通訊設備股跑出。信利（0732）收報1.3元，上升17.1%；高偉（1415）收報1.29元，上升9.3%；華顯光電（0334）收報0.59元，上升9.3%；瑞聲（2018）收報54元，上升7.5%；中興（0763）收報17.8元，上升近6%；丘鈦（1478）收報5.09元，上升5.4%；小米（1810）收報11.16元，上升5.3%；長飛光纖光纜（6869）收報26.75元，上升5.1%；中國鐵塔（0788）收報1.79元，上升4.7%；舜宇（2382）收報91.25元，上升2.9%。

港交所漲2.6% 第一上海急彈19.2%

港交所（0388）再有追捧，收報258.6元，上升2.6%。

中港券商股升幅突出，第一上海（0227）收報0.59元，上升19.2%；中國銀河（6881）收報4.84元，上升9%；申萬宏源（0218）收報2元，上升8.7%；國泰君安國際（1788）收報1.55元，上升7.6%；耀才（1428）收報1.92元，上升6.7%；英皇證券（0717）收報0.41元，上升5.1%。

大市成交急彈，港交所連升第3個交易日，今早一度突破260元水平，中午收報258.6元。（路透社）

長汽突破6元關口 紫光飆升41.3%

憧憬市場轉好，汽車股續有資金流入。長汽（2333）收報6.01元，上升5.4%；廣汽（2238）收報9.5元，上升4.2%；比亞迪（1211）收報50元，上升1.9%；吉利（0175）收報14.68元，上升2.4%。

早前大股東計劃轉讓36%股權予深投控的紫光控股（0365）今日急升，收報2.53元，上升41.3%。

中國人壽上揚3% 中銀香港亦漲2.7%

其他股份方面，中國人壽（2628）收報19.74元，上升3%；中銀香港（2388）收報30.6元，上升2.7%；信置（0083）收報14.84元，上升2.5%；聯通（0762）收報9.24元，上升2.4%；中石油（0857）收報5.03元，上升2.2%。

中國A股早段向好，上證半日收報2697點，上升25點；深證收報8112點，上升102點。

日股繼續明顯上漲，半日收報21185點，上升321點。