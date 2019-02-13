【收市總結】1210億爆炒恒指上升326點　瑞聲勁彈11.8%

中美貿易談判或有進展，美國總統特朗普稱有機會押後向中國商品加徵關稅的期限，亞太股市普遍上揚，恒指亦升至約半年高位。恒指收報28497點，上升326點，突破俗稱「牛熊分界線」的250天平均線。國指收報11199點，上升154點。成交額1,210億元。

信利狂飆22.5% 高偉爆上18.6%

手機及通訊設備股一馬當先，市場憧憬新機推出，以及繼續熱炒5G概念。信利（0732）收報1.36元，上升22.5%；高偉（1415）收報1.4元，上升18.6%；瑞聲（2018）收報56.2元，上升11.8%；丘鈦（1478）收報5.25元，上升8.7%；中興（0763）收報18.08元，上升7.6%；長飛光纖光纜（6869）收報27.35元，上升7.5%；小米（1810）收報11.38元，上升7.4%；中國鐵塔（0788）收報1.83元，上升7%；舜宇（2382）收報93.35元，上升5.3%；鴻騰（6088）收報3.83元，上升5.2%；比亞迪電子（0285）收報10.9元，上升4.6%。

第一上海揚19.2% 英皇證券升7.7%

券商股明顯炒高，第一上海（0227）收報0.59元，上升19.2%；申萬宏源（0218）收報2.07元，上升12.5%；民眾金融科技（0279）收報0.435元，上升8.8%；國泰君安國際（1788）收報1.56元，上升8.3%；英皇證券（0717）收報0.42元，上升7.7%；海通國際（0665）收報3.19元，上升6.7%。

國航股價今日愈戰愈勇，曾見7.98元的1個月高位，收市報7.93元，上升6.3%，成交額1.83億元。（路透社）

國航上試8元關 吉利升抵15元

中資航空股向上，國航（0753）收報7.93元，上升6.3%；南航（1055）收報5.66元，上升5.4%；東航（0670）收報4.95元，上升5.1%。

汽車股亦「開車」，廣汽（2238）收報9.71元，上升6.5%；長汽（2333）收報6元，上升5.3%；吉利（0175）收報15元，上升4.6%；比亞迪（1211）收報50.55元，上升3.1%。

聯通上升近4% 港交所再漲2.7%

其他股份方面，萬洲（0288）收報7.56元，上升4.3%；聯通（0762）收報9.38元，上升近4%；中銀香港（2388）收報30.95元，上升3.9%；中國人壽（2628）收報19.8元，上升3.3%；蒙牛（2319）收報25元，上升2.9%；港交所（0388）收報258.8元，上升2.7%。

中國A股午後升幅擴大，上證收報2721點，上升49點；深證收報8171點，上升161點。

日股收報21144點，上升280點。