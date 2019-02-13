日本天災令旅行團失色　機票卻不能退款　縱橫遊首3季轉蝕

在創業板上市的旅行社縱橫遊（8069）公布首3季業績，截至2018年12月31日的9個月，錄得2,170.6萬元虧損，2017年同期則有盈利145.7萬元。

收入減少22.8% 毛利大降52.4%

縱橫遊期內收入減少22.8%至2.55億元，雖然銷售成本已下降17.9%至2.32億元，但未能抵消收入下跌的損失，毛利大降52.4%至2,270.2萬元。

集團表示，盈轉虧有兩大原因，首先是投資於加達控股（1620）錄得公允價值虧損約270萬元。該股於2018年6月底上市，上市價為0.36元，今日收市價為0.24元。

3月沖繩麻疹開始 至紅葉季「未好過」

更重要的原因是日本旅行團表現失色。縱橫遊表示，2018月3月下旬日本沖繩爆發麻疹，影響客戶去日本旅行的意欲，令5及6月包括「五一黃金周」假期的收益減少。雖然當地政府6月宣布麻疹爆發結束，但旅客報團意欲仍然低迷，影響7至8月暑假旺季家庭遊。

日本自去年3月沖繩爆發麻疹起，接連多次天災，令縱橫遊日本旅行團的報團人數減少，公司預訂的機票又不能退款，因而轉蝕。（視覺中國）

到了9月，關西地區及北海道分別遭受颱風及地震影響，前往當地的旅行團要取消，更影響到10月及11月紅葉季節的報團情況。

旅行團毛利率由12.8% 大降至7.6%

日本連續多個月天災，報團人數減少，縱橫遊訂了的機票卻不能退票，因而錄得損失。

集團指出，由於參團人數減少，旅行團的毛利率由2017年4至12月的12.8%，大跌至2018年同期的7.6%。