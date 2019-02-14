Airbus放棄「巨無霸」　A380將會停產

財經快訊
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歐洲大型飛機生產商Airbus宣布，「巨無霸」客機A380將會停產，標誌着超巨型飛機發展暫時告一段落。

標準佈局容納544乘客　打贏波音747

A380有兩層客艙，標準佈局可容納544名乘客，打破波音（Boeing）747的紀錄。但近年航空公司需要中小型飛機，讓公司能靈活調配航班，超大型飛機不符合市場需求。

阿聯酋航空削訂單　轉買中小型客機

A380停產其實早有先兆，當年啟航時全球多地升降，確實引起不少飛機迷興趣，但航空公司卻反應冷淡。原因是A380成本高之餘，載客量太大，未必適合所有航線。而且飛機要求更長跑道和更闊空間，部份中小型機場不想因一架飛機而大費周章改建。

阿聯酋航空是A380的最大客戶，但《路透社》早前報道，該航空公司已削減訂單數目，轉而訂購較細小的A350和A330neo，成為A380的致命傷。

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2021年最後交付　影響超過3000職位

Airbus聲明指出，最後一架A380將於2021年交付，關閉生產線會令3,000至3,500個職位受影響，未來幾周會與工會商討。

如果大家想乘搭這架「巨無霸」的話，阿聯酋航空表示，直至2030年代，A380都會是公司航線的支柱。

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