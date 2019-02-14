【首隻婚紗股】嘉藝控股明起招股　入場費約5091元

伴娘裙、婚紗、及特別場合服製造商嘉藝控股（1025）將於明日起招股，擬發售1.3億股股份，當中90%國際配售，10%香港公開發售，招股價介乎0.98元至1.26元，最多集資約1.64億元，以每手4,000股計算，入場費約5,090.79元，獨家保薦人為創陞融資。

招股期將會至下周三（2月20日）中午，並在2月28日掛牌。

公司擬把集資所得的約76%用於在廣東省興建第二間生產設施提高產能，約10%用於償還部分定期貸款及循環貸款，約10%用於在美國設立辦事處，約4%為營運資金。

主席、行政總裁兼執行董事莊碩（右二）表示，現時無意把生產基地搬至東南亞國家，亦不打算進軍內地市場。（鄺月婷攝）

若最終要徵稅 或把關稅轉嫁給客人

中美今日展開貿易談判，主席、行政總裁兼執行董事莊碩說，公司產品並沒有納入徵稅名單內，故貿易戰對公司業務沒有影響。若最終產品需要徵稅，公司作為不少客人的獨家供應商，與客戶的信任度高，相信可將把稅款轉嫁給客人。

嘉藝的主要市場為美國及歐洲，生產基地為中國，莊碩表示公司現時無意把生產基地搬至東南亞國家，亦不打算進軍內地市場，未來或會考慮拓展一帶一路沿線國家的業務。公司暫時也沒有收購計劃。

公司預期廣東新廠房可於2020年第四季投產，莊碩指新廠房投產可讓生產量較現時增加一倍，公司預期2022年3月底財年的收益與2018年3月底財年相比，可增加約67.9%。