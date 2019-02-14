朗廷去年可分派收入跌6.1%至4.1億元　每單位末期分派0.105元

朗廷（1270）公布截至去年12月底止全年業績，可分派收入為4.1億元，按年減少6.1%，每股合訂單位末期分派為0.105元，全年分派則為0.195元，較2017年計及放棄分派後的影響實現合單位分派，按年減少8.9%。

朗廷去年受到投資物業公平值按年大減26.5%至5.94億元，以及融資成本增加23.1%至1.88億元拖累，合訂單位持有人應佔溢利減少21.8%至8.96億元。若撇除投資物業公平值等因素，合訂單位持有人應佔溢利為3.12億元，跌8.7%。

去年旗下酒店平均房租逾1800元

朗廷又指出，收入為6.16億元，按年增加1.3%。期內酒店組合入住率為91.7%，按年跌0.8個百分點，平均房租為1,804元，升12.5%，可出租客房平均收入為1,654元，升11.5%。

對於未來展望，朗廷預期隨着交通基建設施完成，更方便內地旅客訪港，相信可為本港酒店業帶來新機會，並相信訪港旅客在今年內可以保持增長，惟增速將會放緩。

同時預期旗下的逸東酒店餐飲店在今年完成修繕工程，相信酒店組合收入將會增加。未來數年的重心，會加強酒店在其他市場及時間定位，提升可出租客戶平均收入為餐飲業務。

此外朗廷宣布葉毓強從今年4月1日起，退任託管人—經理，與執行董事及行政總裁，由貝秉智（Brett Stephen Butcher）接任。貝秉智為鷹君（0041）酒店資產管理業務行政總裁。