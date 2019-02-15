港股跌幅擴大至逾400點　曾失28000點大關　騰訊及醫藥股捱沽

有傳中美雙方在貿易談判未見有太大進展，影響投資者情緒，港股今早已低開190點，其後跌勢擴大，跌幅超過400點，28000點大關亦曾告失守。

恒生指數最新報28028點，跌403點；國企指數最新報10996點，跌174點。

醫藥股今早成為投資者掟貨對象，中國生物製藥（1177）跌4.9%，最新報6.76元，石藥集團（1093）跌4.3%，最新報13.54元，金斯瑞生物科技（1458）跌4.5%，最新報13.7元，復星醫藥（2196）跌3.4%，最新報25.25元。

舜宇今早仍未止瀉

在周三收市後發盈警的舜宇光學（2382），今早跌勢未止，最新報85元，跌4.1%，瑞聲科技（2018）跌3.2%，最新報52.85元，丘鈦科技（1478）跌4.3%，最新報4.9元。

內房股亦處於弱勢，華潤置地（1109）跌2.2%，最新報29.2元，碧桂園（2007）跌3.7%，最新報10.44元，中國海外（0688）跌1.4%，最新報29.15元。

重磅藍籌股方面，香港交易所（0388）跌1.6%，最新報253.8元，騰訊控股（0700）跌1.9%，最新報335.2元，滙豐控股（0005）跌1.1%，最新報66.45元。