【中午收市】巴菲特、索羅斯沽科技股　騰訊跌2.4%　恒指插467點

「股神」巴菲特、「大鱷」索羅斯以及其他知名基金披露持倉，去年第4季大手沽出蘋果、阿里巴巴等科技股，軟硬件股份可謂「無人倖免」，拖累亞太股市向下。恒指中午收報27964點，下跌467點；國指收報10970點，下跌200點。成交額579億元。
瑞聲下挫4.7% 舜宇亦跌4.2%
手機及通訊設備股捱沽，通達集團（0698）收報0.97元，下跌4.9%；瑞聲（2018）收報52.05元，下跌4.7%；舜宇（2382）收報84.9元，下跌4.2%；比亞迪電子（0285）收報10.44元，下跌4.2%；丘鈦（1478）收報4.92元，下跌3.9%；京信通信（2342）收報2.22元，下跌3.9%；長飛光纖光纜（6869）收報26.3元，下跌3.7%；小米（1810）收報11.2元，下跌2.8%。
騰訊發出直播遊戲12條禁令，規範直播行為，股價半日下挫2.4%。（路透社）
同程藝龍急插7.2% 美圖失守3元
騰訊（0700）發布遊戲直播12條禁令，收報333.6元，下跌2.4%。
多隻軟件股同樣下挫，同程藝龍（0780） 收報14.26元，下跌7.2%； 金蝶國際（0268）收報7.82元，下跌4.8%；易鑫（2858）收報2.13元，下跌4.1%；金山軟件（3888）收報15.2元，下跌4%；中國軟件國際（0354）收報4.04元，下跌3.6%；美圖（1357）收報2.99元，下跌3.5%；美團點評（3690）收報59.6元，下跌2.3%。
醫藥股捱沽 藍籌石藥跌3.8%
醫藥股大挫，康哲藥業（0867）收報8.04元，下跌5.1%；中國生物製藥（1177）收報6.77元，下跌4.8%；石藥（1093）收報13.62元，下跌3.8%；三生製藥（1530）收報12.9元，下跌3.2%。
金沙下滑4.3% 銀娛急挫4.9%
其他股份方面，中國人壽（2628）收報18.82元，下跌2.8%；吉利（0175）收報14.22元，下跌3.8%；碧桂園（2007）收報10.38元，下跌4.2%；金沙（1928）收報35.8元，下跌4.3%；銀娛（0027）收報51.6元，下跌4.9%。
中國A股受壓，上證半日收報2702點，下跌16點；深證收報8196點，下跌23點。
日股半日收報20886點，下跌253點。