【收市總結】股神都沽科技股　瑞聲下挫5.3%　恒指大跌531點

「股神」巴菲特及「大鱷」索羅斯等，上季都拋售科技股，令亞太股市受壓，港股午後跌勢加劇。恒指收報27900點，下跌531點；國指收報10937點，下跌233點。成交額1,023億元。
通達集團跌近1成 舜宇下滑4.3%
手機及通訊設備股下挫，通達集團（0698）收報0.92元，下跌9.8%；瑞聲（2018）收報51.7元，下跌5.3%；比亞迪電子（0285）收報10.38元，下跌4.8%；長飛光纖光纜（6869）收報26.05元，下跌4.6%；舜宇（2382）收報84.85元，下跌4.3%；丘鈦（1478）收報4.91元，下跌4.1%；京信通信（2342）收報2.23元，下跌3.5%；小米（1810）收報11.14元，下跌3.3%。
同程藝龍回吐5.5% 騰訊下跌2.3%
軟件股亦重挫，同程藝龍（0780）收報14.52元，下跌5.5%；金山軟件（3888）收報14.9元，下跌5.9%；易鑫（2858）收報2.1元，下跌5.4%；金蝶國際（0268）收報7.8元，下跌近5%；IGG（0799）收報11.58元，下跌4.9%；美團點評（3690）收報58.4元，下跌4.3%；美圖（1357）收報2.98元，下跌3.9%；騰訊（0700）收報333.8元，下跌2.3%。
石藥插近4% 中國生物製藥跌穿7元
醫藥股捱沽，康哲藥業（0867）收報8元，下跌5.5%；白雲山（0874）收報30.1元，下跌4.3%；石藥（1093）收報13.6元，下跌近4%；國藥控股（1099）收報35.05元，下跌3.2%；中國生物製藥（1177）收報6.89元，下跌3.1%；三星製藥（1530）收報12.94元，下跌2.9%；藥明生物（2269）收報68.85元，下跌2.6%。
早前連日上升的吉利，連續兩日回吐，今日重挫5.3%，報14元，成交額高達10.49億元。（路透社）
吉利急挫5.3% 豬肉股逆市爆上
汽車股齊跌，華晨（1114）收報7.59元，下跌5.4%；吉利（0175）收報14元，下跌5.3%；廣汽（2238）收報9.25元，下跌4.4%；比亞迪（1211）收報50.35元，下跌3.5%。
豬肉股逆市大升，惠生國際（1340）收報0.179元，上升32.6%；中糧肉食（1610）收報2.09元，上升14.8%；雨潤（1068）收報1.65元，上升3.1%；萬洲（0288）收報7.39元，上升1.4%。
金沙跌至36元 銀娛重挫4.7%
其他股份方面，中國人壽（2628）收報18.86元，下跌2.6%；碧桂園（2007）收報10.48元，下跌3.3%；金沙（1928）收報36元，下跌3.7%；銀娛（0027）收報51.7元，下跌4.7%。
中國A股午後跌幅擴大，上證收報2682點，下跌37點；深證收報8125點，下跌94點。
日股收報20900點，下跌239點。