美國零售寒冬掀關店潮！　全美最大連鎖鞋履商將關2300分店

美國零售業前景黯淡，業界自2017年起陷入關店潮，包括美國玩具反斗城及老牌百貨Sears等，最新全美最大連鎖鞋履商亦步上同一命運，據報將關閉全美2,300分店，並申請破產保護。

美零售業步入寒冬 關店潮持續

早前公布美國零售數據令人大失所望，12月是傳統聖誕購物旺季，但零售銷售卻跌1.2%，創9年來最大跌幅。有市場報告稱，老牌零售商無法抵禦電商衝擊，美國關店潮還會陸續有來。

《路透社》報道，全美最大連鎖鞋履商Payless ShoeSource表示，將逐步關閉美國及波多黎各的分店 ，並縮減線上零售業務。有知情人士透露，Payless計劃本月申請破產保護，同時關閉全美分店。

老牌零售商不敵網購衝擊

在Payless未傳出關店之前，市場研究機構Coresight Research報告顯示，自今年1月1日起，美國零售業已宣布關閉2,187家門店，按年增加23%，包括Gymboree及JCPenney等。而隨著部分公司申請破產，預計有更多實體店將被關閉。

報告亦顯示，去年美國零售業共宣布關閉5,524間分店，而2017年則關閉8,139間。美國最大購物中心營運商西蒙地產（Simon Property Group）行政總裁David Simon近日估計，今年將會有更多實體店倒閉。分析師們指出，比較其他國家，美國的「商店過多」，隨著網購興起，未順應市場轉型的老牌零售商將是「輸家」，同時零售商舖的需求亦減少。

在這股寒冬之中，線上銷售商如亞馬遜（Amazon）或是最大贏家，在去年聖誕節到元旦購物季中，美國在線零售額按年增長19.1%。