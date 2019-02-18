【收市總結】油股濠賭股炒起　恒指大漲446點　再度收復牛熊線

中美將進行新一輪經貿談判，市場憧憬有成果，亞太股市普遍上升，港股今早裂口高開後，全日大致維持升幅。恒指收報28347點，上升446點，收復牛熊分界線；國指收報11149點，上升211點。成交額951億元。
中石油勁升4.6% 中石化漲3.2%
油價5連升，兼市場傳出中國計劃成立國家石油天然氣管道公司，並有意上市，「三桶油」強勢。中石油（0857）收報5.21元，上升4.6%；中石化（0386）收報6.72元，上升3.2%；中海油（0883）收報13.68元，上升3%。
美高梅上揚4.9% 奧瑪仕狠插37%
市傳粵港澳大灣區規劃綱要最快今日推出，區內股份有異動，濠賭股炒上。美高梅（2282）收報15.3元，上升4.9%；永利（1128）收報18.6元，上升4%；金沙（1928）收報37.1元，上升3.1%；銀娛（0027）收報52.85元，上升2.2%；澳博（0880）收報8.2元，上升1.7% 。
奧瑪仕（0959）接獲暫停股份買賣通知，並以3.8萬元出售澳門希臘神話娛樂場24.8%權益，收報0.097元，下跌37%。
深圳國際升穿16元 中興勁升9.1%
「深圳」字頭股向上，深圳國際（0152）收報16.02元，上升3.4%；深圳高速公路（0548）收報9.06元，上升2.3%；深圳控股（0604）收報2.8元，上升2.2%。
至於旅遊股香港中旅（0308）亦向上，收報2.46元，上升4.7%。
中興（0763）將於下星期公布首部5G手機，收報19.72元，上升9.1%。
滙控今早上升2%，收報67.7元，曾高見68元，成交額22.77億元。（資料圖片）
滙控績前上揚2% 曾高見68元
明天公布業績的滙控（0005）收報67.7元，上升2%，股價曾見1個月高位68元。
恒生（0011）收報185.6元，上升1.6%。
中銀香港漲4.4% 舜宇升抵88元
其他股份方面，中銀香港（2388）收報32.05元，上升4.4%；舜宇（2382）收報88元，上升3.7%；石藥（1093）收報14.06元，上升3.4%；吉利（0175）收報14.42元，上升3%；萬洲（0288）收報7.58元，上升2.6%；瑞聲（2018）收報52.7元，上升1.9%；騰訊（0700）收報339.8元，上升1.8%；中國平安（2318）收報77.75元，上升1.8%。
中國A股午後升幅擴大，上證收報2754點，上升71點；深證收報8446點，上升321點。
日股收報21281點，上升381點。