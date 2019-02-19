【滙豐業績】滙控去年多賺16%　遜預期　派末期息21美仙

滙豐控股（0005）公布去年全年業績，列賬基準除稅前利潤按年升15.86%至199億元（美元‧下同），派末期股息0.21元。

經調整收入增4%

「獅王」期內列賬基準除稅前利潤增16%，主要反映各項環球業務收入全面增長，若不計及貨幣換算差額和重大項目變動的影響，去年經調整除稅前利潤為217億美元，按年增3%。

列賬基準收入為538億美元，升5%，主要受惠於息差擴濶和結餘上升，推動各項環球業務的存款收入增長。若不計及貨幣換算差額和重大項目變動的影響，經調整收入為539 億美元，增4%。

美國去年四度加息，滙豐香港亦於去年9月調高最優惠利率，帶動該行利息收入上揚。（資料圖片）

淨​利息收入上升9%

去年聯儲局四度加息，而本港銀行亦於9月跟隨調高最優惠利率（P），帶動滙控淨利息收入按年升9%至304億元。

資產質素方面，普通股權一級比率（CET1）為 14%，低於 2017 年的水平，主要是不利匯兌變動及貸款增加的影響所致。預期信貸損失略高於 2017 年的貸款減值準備，反映英國經濟前景未見明朗，同時下行風險增加。

滙豐控股行政總裁范寧（John Flint）表示，公司取得良好業績，雖然第四季市況充滿挑戰，但集團的利潤與收入均有增長。他又指，平均有形股本回報率由 6.8%升至 8.6%，升幅為 1.8 個百分點，大幅超越 2017 年的水平，是集團爭取於 2020 年前達致有形股本回報率超過 11%的初步成果。