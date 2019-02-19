本田據報將會關閉英國唯一車廠　並裁員3500人

不少日本汽車廠商都在英國設廠，製造汽車賣到歐盟各地，但英國脫歐讓他們的投資卻步，甚至計劃撤資。有報道指本田正計劃關閉當地唯一一間汽車廠，預計會裁員3,500人。

年產量接近英國出口量10%

《路透社》引述史雲頓（Swindon）區的保守黨議員Justin Tomlinson報道，本田準備公布在2022年關閉英國唯一工廠。該工廠位於史雲頓，是2018年才建成，每年產量16萬輛，製造包括Civic及CR-V等型號，年產量接近英國汽車總出口的10%。

日產半個月前宣布取消建廠計劃

3月底就到脫歐期限，英國汽車業面臨失去重要市場的挑戰。另一日本車企日產（Nissan）半個月前才宣布，取消在英國建廠的計劃。而本田、日產連同豐田（Toyota）在英國的產量，大約佔當地總產量的一半。

Justin Tomlinson稱，已經與商務大臣和本田代表會面，證實對方有撤廠計劃：「他們明早就會發表聲明，顯然早前的談判破裂了。」

本田等日本車廠，原計劃將英國當作歐盟內的製車基地，但英國脫歐打亂日本車企算盤。（路透社）

不過，2016年投票支持脫歐的Justin Tomlinson堅稱：「這與英國脫歐無關，是反映了全球市場情況，他們希望集中在日本製造。」

本田稱並不回應市場傳聞，但表示：「我們非常重視對員工的責任，有任何重大事件都會與他們溝通。」

日本與歐盟協議 取消汽車關稅

無論日本政府和企業都一再警告，如果英國不能保證脫歐後得到有利的貿易協議，就會撤回投資，因為日本當作英國是進入歐盟市場的門戶。

而日本最近與歐盟達成的貿易協議，亦會取消日本生產的汽車輸往歐盟市場的關稅。