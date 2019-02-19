【中午收市】恒指上升21點　大灣區規劃炒起保險、券商股

亞太股新普遍企穩，《粵港澳大灣區規劃綱要》未能刺激大市急升。恒指中午收報28368點，上升21點；國指收報11185點，上升36點。成交額550億元。
中國人壽挑戰20元 中國平安升1.1%
保險股表現較佳，中國太平（0966）收報23.8元，上升5.1%；中國人壽（2628）收報19.96元，上升4.1%；人保集團（1339）收報3.36元，上升3.4%；新華保險（1336）收報35.7元，上升2.7%；財險（2328）收報8.73元，上升2.2%；中國太保（2601）收報29.4元，上升1.7%；中國平安（2318）收報78.6元，上升1.1%。
中金上漲4.6% 廣發証券亦升3.6%
券商股有追捧，東方證券（3958）收報6.61元，上升6.6%；中金公司（3908）收報17.26元，上升4.6%；光大證券（6178）收報7.74元，上升3.9%；廣發証券（1776）收報12.22元，上升3.6%；中國銀河（6881）收報4.83元，上升1.9%。
今年強勢的醫藥股今早明顯回吐，石藥半日下挫6.7%。（視覺中國）
石藥下挫6.7% 中國生物製藥回吐4%
醫藥股下挫，石藥（1093）收報13.12元，下跌6.7%；三生製藥（1530）收報12.28元，下跌5.1%；東陽光藥（1558）收報32.8元，下跌4.4%；中國生物製藥（1177）收報6.68元，下跌4%。
野村唱好港交所（0388），目標看315元，收報258.6元，上升2.2%。
1月銷售不俗的丘鈦（1478）收報5.59元，上升近9%。
中石油再漲1.3% 瑞聲下滑2.6%
其他股份方面，中石油（0857）收報5.28元，上升1.3%；潤地（1109）收報29.8元，上升1.2%；新世界發展（0017）收報12.76元，上升1.1%；蒙牛（2319）收報25.2元，下跌1.9%；瑞聲（2018）收報51.35元，下跌2.6%。
中國A股早段企穩，上證半日收報2761點，上升6點；深證收報8450點，上升3點。
日股半日收報21297點，上升15點。