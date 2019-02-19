曾想來港上市的虛擬貨幣礦機製造商　比特大陸傳大規模裁員

全球最大礦機生產商比特大陸，去年9月申請來港上市，但到12月中，有報道指港交所（0388）已經拒絕上市申請。最新消息是，比特大陸剛剛大規模裁員，涉及區塊鏈（Blockchain）、人工智能（AI）以及晶片等多項業務。

AI業務重傷 比特幣現金團隊全滅

《界面》引述多名知情人士報道，比特大陸剛剛完成一輪大規模裁員，範圍包括多項未有盈利的業務，其中被寄予厚望的AI業務成為重災區。

有被裁員工對記者稱：「公司給的理由是戰略調整，這輪裁員的範圍比較廣。」該員工所屬的是「哥白尼團隊」，是內地唯一一個比特幣現金（BCH）的開發團隊，全盛時期有40人，今次整個團隊被裁掉。

員工數目大增 晶片業務亦裁員

綜合多名消息人士估計，今次裁員可能佔公司規模的50%，就算未到一半，比例亦不會太低。

比特大陸在2017年中還只有500人左右，到了2018年8月就大增至3,000多人，新員工主要是開發晶片。

有消息人士透露，晶片部門分為雲端和終端晶片兩組，今次裁員終端晶片部門重災，而雲端晶片部門亦有減人。

據稱該公司的終端晶門部門在台灣，名為芯道互聯，據稱成立之初由比特大陸支付兩個月工資，比特大陸否認是子公司，僅稱雙方只有合作關係。

比特大陸曾於2018年9月提交來港上市申請，但仍沒有進一步消息。（路透社）

比特大陸稱是正常人員調整

對於裁員的消息，比特大陸表示，2018年底審視了業務發展情況，進行了正常的人員調整，近期並沒有新的調整動作，未來也一如既往歡迎各界人才加盟。

今年1月，港交所行政總裁李小加就曾評價礦機公司，認為不符合上市適應性原則：「過去通過A業務賺了幾十億美元，突然說將來要做B業務，但還沒有任何業績。或者說D的業務模式更好，那我覺得當初拿來上市的A業務就沒有持續性了。還有之監管不管，後來開始管了，那你還能做這個業務，賺這個錢嗎？」