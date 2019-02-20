bossini半年虧損2575萬元　收入跌1成　消費意欲低迷所致

堡獅龍國際（0592，bossini）公布半年業績，截至2018年12月31日止，半年虧損2,574.8萬元，2017年同期則虧損1,182.2萬元，派發中期息1.22仙。集團解釋，錄得虧損主要由於多個核心市場冬季氣候異常偏暖，以及當地消費意欲低迷所政。

收入下跌1成 毛利率下降1個百分點

期內整體收入下跌約10.1%至8.75億元。毛利下跌10.7%至4.57億元，而毛利率下降1個百分點至52%。集團營運虧損2,381萬元，2017年同期則虧損951.6萬元。

同店銷售下跌5%

香港及澳門同店銷售額下跌5%，新加坡、中國及台灣同店銷售額則分別跌6%、3%及7%，帶領整體同店銷售額下跌5%。bossini直營店舖淨零售樓面面積略減1.2%至36.2萬平方呎，而每平方呎銷售額則下降2%至4,000元。

期內店舖總數按年增加125至1,063間，其中直營店舖有295間，特許經營店舖有768間。地區直營店方面，香港減少1間至39間，中國加開13間至177間店舖。

對零售市場憂喜參半

集團表示，對香港零售市場呈現審慎樂觀，卻又憂喜參半。高鐵及港珠澳大橋暫時未見對零售市道帶來顯著的刺激作用，雖然訪港旅客人數上升，人均消費卻下跌，加上人民幣貶值亦對營商環境造成負面影響，影響顧客消費意欲，導致店內消費下跌。