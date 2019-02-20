農曆新年效應　國泰1月載客量增長7.4%

今午發出盈喜的國泰（0293），在收市後公布1月營運數據。受到農曆新年較2018年提前的影響，國泰及港龍1月客運量上升7.4%，但貨物及郵件運載量就下跌3.4%。

商務客艙需求強勁 德島線表現非常理想

國泰航空商務及貨運董事林紹波表示，1月的客運收益表現良好，運載率及收益率均錄得按年增長。去年底表現強勁的商務客艙需求動力延續至1月，經濟客艙的客運量亦主要受農曆新年前由香港及中國內地出發的旅遊需求所帶動而有所增長。前往日本德島的新航線開航首月，表現非常理想。

國泰及港龍1月載客312.74萬人次，按年增長7.4%，乘客運載率上升1.9個百分點至86.1%，以可用座位千米數計算的運力則上升7.1%。

不過，貨物運輸就因為農曆新年前需求較2018年同期遜色而下跌。1月共運載貨物及郵件16.67萬公噸，按年減少3.4%，而運載率則下跌3.8個百分點至61.6%。以可用貨運噸千米數計算的運力上升0.8%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌5.2%。

南亞、中東及非洲航線 乘客增長最勁

南亞、中東及非洲的乘客運載增長最勁，按年達16.6%，歐洲亦增長12.3%，而北美洲則增長11.6%。期內沒有任何地區的載客量下跌。