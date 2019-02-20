華置盈警　料去年溢利跌最多78%

華人置業（0127）發盈警，預料去年收入將按年跌39至49%，溢利則按年跌68至78%；全面支出總額亦可能錄得可能顯著支出。公司指出，去年全面支出總額中，包含來自持有中國恒大（3333）股份的未變現公平值變動虧損31億元。

在2017年華置錄得收入為15億元，擁有人應佔綜合溢利為37億元，以及錄得擁有人應佔綜合收益總額為163億元。

6大原因致收入及溢利跌

華置去年2018年收入及溢利大減的原因如下﹕1.期內買賣物業銷售下跌，只售出璈珀（佔70%權益）1個住宅單位及若干車位，錄得收入為2.74億元，及應佔溢利1.83億元。

2.通過損益以反映公平值的上市投資及財資產品虧損淨額。初步評估後，預期錄得由分類為通過損益以反映公平值的上市投資及財資產品產生的虧損淨額7.11億元。

3.來自恒大股息收入為11億元，促使公司在去年錄得分類為通過其他全面收益，以反映公平值的上市股本投資錄得9.92億元溢利淨額。

4.在去年並無確認由應收遞延代價產生的名義利息收入。

5.期內並無錄得出售附屬公司收益。

6.投資物業公平值變動收益減少。去年來自投資物業公平值變動收益為1.22億元，2017年則錄得5.65億元相關收益。