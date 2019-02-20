領展斥66億元人民幣購深圳商場　擬改造成休閒及娛樂地標

近年多次在內地收購商場項目的領展房產基金（0823）再度出手，宣布在2月20日與賣方達成協議，以66億元（人民幣‧下同），收購位於深圳福田中心區的新怡景商業中心，預料交易將於今年3月完成，項目更為領展首度進軍深圳。完成後內地資產佔資產值約13.1%。

領展將以內部資金及/或現存借貸安排支付是項收購。

領展指出擬收購的物業為樓高5層的購物商場，零售面積為8.39萬平方米，並擁有741個泊車位，會作長線投資。

領展指出目前有關物業租金收入為2,378.8萬元，其中來自零售物業租金收入為1,844.7萬元﹑管理費收入為237.6萬元，其他每月收入為296.3萬元。

在2017年，有關物業收益總額為2.5億元，折舊前物業收入淨額為1.83億元，除稅前溢利為1233.5萬元。

項目僅距福田高鐵站5分鐘步程

領展資產管理行政總裁王國龍表示，是次收購標誌著領展拓展中國內地市場的另一里程碑。新怡景商業中心坐落深圳市內發展迅速商業中心的核心地段，位於深圳兩條高客量地鐵線路的交匯處，距離福田高鐵站僅5分鐘步程，物業具戰略地利。

他相信此項資產增長潛力龐大，將利用集團在資產提升及營運商場的專長，提升商場客流，將新怡景商業中心改造成深圳市的休閒及娛樂地標。