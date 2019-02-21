聯想集團第3季轉賺2.3億美元　股價曾彈近1成

聯想集團（0992）公布截至去年12月底止第3季業績虧轉盈，權益持有人應佔溢利為2.33億元（美元‧下同），高於市場預期的2.001億元，上年同期虧損2.89億元。

期內收入創 4年新高，升8.47%至140.35億元。毛利率為14.6%，按年增加1.1個百分點，主要由於個人電腦及智能設備業務盈利得到改善，以及移動業務首次錄得盈利所致。

截至去年12月底止首9個月，集團扭虧賺4.78億元，去年同期虧損2.22億元，收入升13.3%至393.28億元。

受到有關消息刺激，公司股價最新抽升9.4%，最新報6.52元，創2016年12月以來新高，成交5.57億元。

個人電腦及智能設備業務溢利增逾3成

截至去年12月底3個月止，聯想來自個人電腦及智能設備業務收入為107.29億元，按年增加12%，為該公司總收入的77%。稅前溢利為5.84億元，按年增36%。

期內集團在收購摩托羅拉後，移動業務首次錄得除稅前溢利，錄得收入16.69億元，按年下跌20%，除稅前溢利300萬元，去年同期虧損1.24億元。

同時﹐數據中心業務期內錄得收入為16億元，按年增加31%，同時虧損已收窄至5,500億元。

續開發智能物聯網產品

集團表示，將繼續推行智能轉型戰略，開發未来的智能物聯網產品，亦會為客戶增加服務及軟件的附加選擇，這些附加選擇往往是週期性的並且能帶來較高的利潤率。公司將藉行業整合的機會，集中發展遊戲電腦、輕薄，顯示器和工作站等高端及高增長細分市場。

同時，移動業務正在向健康的商業模式過渡，公司將繼續加強其在核心市場的競爭力以恢復增長。數據中心方面，聯想將透過與NetApp在內的戰略合作關係建立全球特許經營網絡。