硬脫歐殃及池魚　蘇格蘭警告經濟或會急挫7%

英國脫歐時間緊迫，情況愈來愈壞，昨日就有3名保守黨議員，因不滿政府「災難性處理」而退黨。無協議硬脫歐的陰影在英倫三島浮現，蘇格蘭亦要發出經濟警告。

蘇格蘭是英國北部地區，2016年投票時是大力支持留歐。當地政府的首席經濟學家Gary Gillespie表示，如果英國在3月29日硬脫歐，蘇格蘭的經濟有機會重挫7%。

英國最大食品及飲品出口地 盛產威士忌

蘇格蘭的人口較少，經濟規模佔英國整體經濟不到十份之一，但卻是英國最大的食品及飲品出口地，當地的威士忌和三文魚十分有名。

蘇格蘭給出兩種硬脫歐的情景，第一種是貨物供應鏈持續幾個月混亂，之後回復正常，另一種是長期混亂狀態。

威士忌是蘇格蘭十分重要的產品，亦是當地成為英國最重要食品飲品出口地的經濟支柱。（路透社）

硬脫歐必損害貿易 更令商業投資大幅減少

無論哪一種情況，都無可避免傷害到貿易。蘇格蘭政府報告表示，硬脫歐可能令當地出口大幅下降20%，2019年商業投資更有可能減少10億英鎊。

如果英國脫歐後以貶值支撑出口，Gary Gillespie假設若貶值30%，移民當地的人口就會減少。而蘇格蘭一些偏遠地區，以及旅遊業和新鮮食品加工業，都需要移民來支持，人口減少將為當地經濟帶來壞影響。