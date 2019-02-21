【中午收市】恒指再漲150點　三星新機配6鏡頭　舜宇勁升4.6%

港股近日穩步向上，今早先跌後升。恒指中午收報28664點，上升150點；國指收報11320點，上升91點。成交額591億元。
丘鈦爆上9.5% 瑞聲亦漲3.6%
三星新手機配備6鏡頭，相關設備股大漲。丘鈦（1478）收報6.23元，上升9.5%；中興（0763）收報20.7元，上升6%；鴻騰（6088）收報3.98元，上升5.9%；通達集團（0698）收報0.86元，上升4.9%；舜宇（2382）收報94.25元，上升4.6%；瑞聲（2018）收報53.7元，上升3.6%。
聯想集團飆升11.4% 國泰揚3.2%
昨日發表小米9的小米集團（1810）收報11.32元，上升4.4%。
電腦及手機製造商聯想集團（0992）首3季轉賺4.8億美元，收報6.64元，上升11.4%。
昨日盈喜的國泰（0293）收報13.46元，上升3.2%。
新創建（0659）收報21.5元，上升8.9%；新世界發展（0017）收報13.26元，上升2.2%。
新巴母企新創建下星期二公布業績，今早炒上8.9%。（資料圖片）
長汽急升6% 華晨亦大彈5.6%
計劃在印度開子公司的長汽（2333）收報6.34元，上升6%。
其他汽車股亦有好表現，華晨（1114）收報7.93元，上升5.6%；廣汽（2238）收報9.54元，上升5.2%；吉利（0175）收報15.38元，上升3.1%。
金沙升4.4% 中國人壽再漲1.2%
其他股份方面，金沙（1928）收報39.2元，上升4.4%；石藥（1093）收報13.4元，上升4.2%；潤地（1109）收報30.75元，上升2.8%；神華（1088）收報19.72元，上升2.7%；中國人壽（2628）收報20.85元，上升1.2%；港交所（0388）收報262.8元，上升1.1%。
中國A股早段企穩，上證半日收報2771點，上升10點；深證收報8539點，上升65點。
日股半日收報21402點，下跌28點。