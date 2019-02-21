人民幣強勢未改　離岸價曾突破6.69　創去年7月來新高

撰文：張偉倫
最後更新日期：
中美雙方貿易代表團將於當地時間周四及周五，就經貿議題再進行談判。在談判前夕再傳出利好消息，指出雙方已結構性議題草擬備忘錄，以及訂立10條措施以降低中國對美國貿易順差。受到有關消息刺激，人民幣匯率續上揚，在岸價更升穿6.7。
人民幣在岸價曾高見6.6902，較昨日下午4時30分收市價升334點子，最新報6.6953，升260點子。
離岸價同樣處於強勢，曾升穿6.69，高見6.6879，最新報6.693，升259點子。
港元兌人民幣則轉弱，每百港元兌人民幣曾低見85.27，最新報85.28，跌35點子。
離岸人民幣拆息彈升
在離岸價轉強之際，人民幣離全面上揚。據財資市場公會資料顯示，隔夜息最新報2.48厘，較上日抽升近15個基點。1星期拆息最新報2.76499厘，較上日升約34個基點，2星期拆息最新報2.78567厘，上升約32個基點。
1個月拆息最新報2.79367厘，較上日升36個基點，2個月拆息最新報2.847厘，較上日升30個基點，3個月拆息最新報2.94067厘，較上日升17個基點。
中﹑長期拆息方面，6個月拆息最新報3.143厘，較上日升約6個基點；12個月拆息最新報3.41033厘，較上日升不足4個基點。