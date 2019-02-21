希慎：今年經濟面臨不明朗因素 　平衡商戶組合降經營風險

希慎興業（0014）主席利蘊蓮出席全年業績會時表示，今年宏觀經濟受到不明朗因素影響，物業、股市影響市民信心。

不過，她指高鐵和港珠澳大橋基建落成，相信人流增加可令「個餅大左」，而旗下商場商戶組合平衡，提供超過100個Pop-Up Store（期間限定店），滿足消費者追求新鮮和體驗式服務，可從早到晚留下客人，參與分享市場份額。

今年首月零售額高單位數升幅

集團首席財務總監賀樹人表示，去年旗下商場整體銷售額升16%，人流升10%，人均消費額亦有所上升，商戶續租租金理想。他又透露，今年首月旗下商場零售銷售額有高單位數升幅。

集團首席營運總監呂幹威則指出，消費群體世代變更，消費者追求生活方式（lifestyle）服務，除了趨向高消費品牌，亦會提供可負擔（Affordable）的餐廳和店舖，降低經營風險，擴大平均客戶群，提升抗跌力

預計今年寫字樓續租租金平穩

在談及寫字樓租務時，賀樹人指，去年寫字樓續租租金錄雙位數字升幅，今年將有30%寫字樓租戶到期，相信優質寫字樓需求持續增加，故料租金持續平穩有正增長。

被問到會否增加大灣區投資，賀樹人認為新政策會密切留意，審慎評估新投資，對公司價值有增長才會投資，但仍會維持一貫投資策略，提供穩定現金流。利蘊蓮補充道，有好的項目一定會睇。