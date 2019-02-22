【中午收市】港股曾失28500點　半日跌85點

撰文：張偉倫
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港股今早表現疲弱，曾失守28500點，跌近200點，其後跌幅收窄。
恒生指數中午收市報28545點，跌85點；國企指數中午收市報11266點，跌40點，成交額為525億元。
瑞聲半日升近7%
隨著有多間手機廠商表示會推出可折疊手機後，手機設備股表現明顯轉強，瑞聲科技（2018）升6.7%，中午收市報56.8元，舜宇光學（2382）升0.8%，中午收市報95.1元，升0.8%，丘鈦科技（1478）曾創1個月新高，中午收市報6.35元，升1.9%。
內需及消費股亦獲投資者追捧，萬洲國際（0288）升2.4%，中午收市報7.81元，恒安國際（1044）升1.6，中午收市報64.15元，康師傅控股（0322）升1.1%，中午收市報11.12元。
領展及中電均創新高
公用股及房託基金等具防守力的投資，成為投資者吸納對象，中電控股（0002）及領展房產基金（0823）今早均創下新高。領展中午收市報89.25元，跌0.4%，中電升0.4%，中午收市報96.7元，中華煤氣（0003）中午收市報17.94元，升0.1%。
其他藍籌股方面，今日舉行投資者開放日的中國人壽（2628）升1.5%，中午收市報20.9元，重磅股騰訊控股（0700）跌1.2%，中午收市報339.2元，滙豐控股（0005）跌0.5%，中午收市報64.55元。